Nuno Melo vai liderar lista do CDS-PP às eleições europeias

No primeiro dia do Congresso, a líder revelou o que já se especulava: Nuno Melo vai manter-se o primeiro rosto dos centristas portugueses no Parlamento Europeu.

Nuno Melo discursa após ter sido apresentado como cabeça de lista do partido ao Parlamento Europeu durante os trabalhos do 27.º Congresso Nacional do CDS-PP, em Lamego, 10 de março de 2018. NUNO ANDRÉ FERREIRA/LUSA