Nuno Fernandes Thomaz assume presidência da Centromarca

A Centromarca – Associação Portuguesa de Empresas de Produto de Marca anuncia Nuno Fernandes Thomaz como novo presidente da direção para o triénio 2018-2020.

A marcar o seu mandato estarão temas prioritários para a associação como a criação de legislação europeia em matéria de Práticas Comerciais Desleais; implementação da legislação sobre as Práticas Individuais Restritivas do Comércio (PIRC) e sua utilização como instrumento essencial de monitorização e fiscalização do mercado.

Ao assumir este cargo, Nuno Fernandes Thomaz sublinha que a Centromarca é uma associação consolidada, com mais de duas décadas de atuação na defesa das marcas e na promoção de um equilíbrio de mercado favorável ao consumidor. Em seu entender, esta capacidade instalada, coloca uma responsabilidade acrescida “e desafia-nos a fazer mais e melhor”.

Sobre o futuro da associação, defendendo que deve tornar-se cada vez mais influente no seio da indústria de produtos de marca, frisa que estamos a viver “uma época de transformação constante”, que obriga “a renovar conhecimentos permanentemente”. “As marcas são também elas confrontadas com novos contextos de mudança provocados essencialmente pela inovação tecnológica. Se soubermos antecipar os problemas que as afetam, valorizar a sua existência e aumentar o seu espaço de intervenção, estaremos seguramente a construir uma cultura de marca em Portugal”, conclui Nuno Thomaz.

Nuno Maria Fernandes Thomaz é licenciado em Administração e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Gestão e possui o Program for Management Development da Harvard Business School. Foi, entre outros cargos, CEO do Grupo ASK e vice-presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos, cumprindo uma ampla carreira no setor empresarial, num percurso que inclui funções de liderança nas áreas de consultoria, banca e finanças. Recentemente criou a CoRe Restart, um fundo de capital de risco para reestruturar empresas em dificuldades, da qual é Senior Partner.