Número de refugiados admitidos nos EUA caiu 70% sob a administração Trump

O número de refugiados admitidos nos Estados Unidos caiu 70% nos últimos oito meses. Os dados do grupo humanitário International Rescue Committee indicam que, desde outubro do ano passado, deram entrada no país 12.189 refugiados, um número bastante abaixo dos 45 mil refugiados que o presidente norte-americano, Donald Trump, se comprometeu a aceitar até ao final de setembro deste ano.

Os analistas prevêem que, a manter-se a tendência que se tem verificado até agora, os Estados Unidos devem receber somente 21 mil refugiados até ao final do ano. Este será o valor mais baixo desde o início dos anos 2000. Em média, nos últimos 18 anos, os Estados Unidos concordaram em aceitar entre 70 mil a 80 mil refugiados anualmente.

No último ano da presidência de Barack Obama, foi estabelecida uma meta para que fossem recebidos 110 mil refugiados. O número de refugiados aceites sob a Administração Trump é ainda mais baixo do que a meta estabelecida após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, quando o número de refugiados a entrar no país caiu para 27 mil e atingiu o valor mais baixo desde 1980.