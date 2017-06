Número de dirigentes acusados por uso indevido de verbas públicas triplicou

No ano passado, um total de 90 dirigentes e gestores públicos foram punidos por uso indevido de dinheiros públicos e obrigados a pagar multas ou a repor verbas do seu próprio bolso. O número de responsáveis que incorreu nestes processos de responsabilidade financeira em 2016 é mais do triplo do verificado em 2015, ano em que 27 pessoas foram acusadas.

A informação consta do relatório de atividades do Tribunal de Contas relativo a 2016, publicado recentemente.

Do total de 90 dirigentes e gestores públicos que, em 2016, incorreram em processos de responsabilidade financeira, 69 dizem respeito a multas e 21 a reposições de verbas usadas indevidamente.