Novo sinal de alarme: Áustria reforça fronteira se a Alemanha ativar regressos

O governo austríaco afirmou feira que está “disposto a tomar medidas para proteger” as suas fronteiras e não permitir que novos contingentes de imigrantes ou refugiados entrem e permaneçam no seu país. As declarações públicas do chanceler austríaco Sebastian Kurz – que lidera uma coligação da direita com a extrema-direita (a OVP e a FPO) – parecem ir no sentido de estar à espera para ver no que dá, no terreno, o acordo entre o partido de ANgela Merkel e os seus correligionários bávaros da CSU.

A CDU e a CSU admitiram que o acordo – que prevê, entre outras coisas, que os refugiados e imigrantes que cheguem à Alemanha sejam reenviados para os países onde deram entrada no espaço da União Europeia – só será possível se houver acordos posteriores com outros países.

Ainda no âmbito do acordo, Berlim concordou em criar centros de controlo na fronteira entra a Áustria e a Baviera, onde os imigrantes serão bloqueados. O problema é que a Áustria também tem uma palavra a dizer sobre a matéria. “Vamos ser forçados a tomar medidas para evitar desvantagens para a Áustria e para a sua população” se o governo alemão confirma esse compromisso, alertou Viena, em comunicado oficial divulgado pela imprensa.