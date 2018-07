Novo máximo. Nunca as ações da EDP Renováveis valeram tanto

As ações da EDP Renováveis estavam hoje ao princípio da tarde a cotar-se ao máximo de sempre de 8,995 euros, depois de terem subido até aos nove euros durante da manhã.

Cerca das 14:00 em Lisboa, a cotação da EDP Renováveis estava em 8,995 euros, depois de terem mudado de mãos 65.843 ‘papéis’.

Na passada quarta-feira, os acionistas da EDP Renováveis aprovaram em assembleia-geral extraordinária o Conselho de Administração para o próximo triénio, reduzido a 15 elementos, com três mulheres e um representante dos acionistas minoritários.

Na reunião que decorreu em Madrid, sede da empresa liderada por João Manso Neto, na qual esteve representado 93,87% do capital, mais de 90% dos acionistas aprovaram a redução do número de elementos do Conselho de Administração de 17 para 15, e os nomes propostos para os lugares.

Em representação dos acionistas minoritários – Axxion e Massachusetts Financial Services Company –, que passam a nomear um elemento, entraram Alejandro Fernandez de Araoz Gómez-Acebo.

A EDP Renováveis é atualmente detida em 82,6% pela EDP. Ambas as empresas são alvo de ofertas públicas de aquisição (OPA) da China Three Gorges, a principal acionista do grupo EDP.

A CTG (que já detém 23,27% do capital social da EDP, sendo o maior acionista) oferece uma contrapartida de 3,26 euros por cada ação.

Caso a OPA sobre a EDP tenha sucesso, a CTG indicou também que avançará com uma oferta pública obrigatória sobre 100% do capital social da EDP Renováveis (EDPR) a 7,33 euros por ação.