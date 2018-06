Novo Banco vende BES Vénétié

“O Novo Banco celebrou com a sociedade Promontoria MMB SAS, sociedade constituída em França e subsidiária da Cerberus Capital Management, um contrato de compra e venda da participação de 87,5% por si detida do capital social do Banque Espírito Santo et de la Vénétie e ativos diretamente relacionados”, afirma o banco liderado por António Ramalho num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Não foi avançado qualquer valor do negócio mas o valor reconhecido pelo Novo Banco para esta participada em 2017, depois de imparidades de 103 milhões, é de 48 milhões (valor contabilistico inicial era de 151 milhões), pelo que só se a venda tiver sido acima desse valor terá um impacto positivo em resultados.

A concretização da operação de compra e venda da participação encontra-se dependente da obtenção das autorizações necessárias, diz a instituição.