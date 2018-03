Novo Banco tem 18 milhões emprestados ao Sporting à espera de novo acionista

O Novo Banco emprestou 18 milhões de euros à sociedade anónima desportiva do Sporting Clube de Portugal, que só deverá reaver quando entrar um novo acionista, noticia o “Correio da Manhã”, na edição desta terça-feira.

Este empréstimo é remunerado a uma taxa de 1%.

O jornal refere que o presidente do Sporting afirmou, em entrevista ao próprio “Correio da Manhã” e à CMTV, a 15 de dezembro, que a entrada de novos investidores, prevista no plano de reestruturação financeira da sociedade, estava “resolvido”. Só que, no último relatório e contas da Sporting SAD, divulgado a 28 de fevereiro, a estrutura acionista da empresa mantém-se inalterada.

O Sporting contra – através do próprio clube e da Sporting SGPS – a maioria do capital da Sporting SAD, com uma participação de 63,9%.

Quando entrar o novo acionista na Sporting SAD, o Novo Banco é ressarcido dos 18 milhões de euros investidos e o novo investidor ficará com uma participação de 21,2% na sociedade.

O segundo maior acionista da Sporting SAD é a holding Holdimo, do angolano Álvaro Sobrinho, com uma participação de 29,85%.

O jornalista Hugo Real refere, ainda, na notícia, que a Sporting SAD tem prevista uma terceira emissão de 55 milhões de euros em valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis (VMOC).

Em dezembro de 2017, a dívida da Sporting SAD ao Novo Banco e ao BCP era de cerca de 80 milhões de euros, sem contar com os 135 milhões de euros de investimento que as instituições financeiras fizeram em VMOC.

Prejuízo do Novo Banco nos 1,5 mil milhões de euros

Os prejuízos do Novo Banco em 2017, apurados até meados de fevereiro, somam 1,5 mil milhões de euros, como noticiou o “Jornal Económico”.

Estes prejuízos refletem imparidades e provisões para crédito de igual montante (1,5 mil milhões de euros), depois de o Banco central Europeu (BCE) ter imposto ao Novo Banco o mesmo nível de provisionamento a que obrigou a Caixa Geral de Depósitos, quando aprovou a sua recapitalização.

Os números continuam no entanto a ser ajustados, e sofrerão alterações até ao fecho de contas que está previsto para março.

Nos primeiros nove meses do ano, o Novo Banco apresentou um resultado negativo de 419,2 milhões de euros.

Sporting reforça plantel

A Sporting SAD pretende continuar a investir no reforço do plantel do futebol profissional na próxima época desportiva, independentemente do que acontecer nesta época, noticia o jornal “Record”, na edição desta terça-feira.

O objetivo é a contratação e jogadores que sejam “imediatas mais valias” para a equipa de futebol.

Segundo o jornal, esta política seria estribada nos resultados positivos apresentados pelo clube, mas também na possibilidade de venda do passe de jogadores como William Carvalho ou Gelson Martins.

O lucro do Sporting CP caiu 78,3% no segundo semestre do ano passado, face a igual período de 2016, para 10,1 milhões de euros.

Os resultados líquidos positivos dos “leões” foram suportados pela participação na fase de grupos da Liga dos Campeões, após passagem da eliminatória de play-off e pela venda de direitos desportivos, nomeadamente de Adrien Silva.