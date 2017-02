Novo aeroporto, novo Montijo: Já há projetos para hotéis

É esta quarta-feira que o acordo que fixa a extensão do aeroporto de Lisboa no Montijo fica assinado mas já há quem comece a pensar no futuro. Este projeto vai dinamizar muito a zona do Montijo e o preço das casas até já aumentou 10%. Mas, desde que o Cais do Seixalinho se tornou o terminal oficial que os locais ficaram muito isolados, disse o presidente da Câmara do Montijo ao Dinheiro Vivo.

Até agora o Montijo tem poucas infraestruturas para receber turistas. Há apenas uma estrada para o aeroporto militar, que passa pelo Samouco. A zona também é pobre em alojamento. Há apenas uma albergaria, três alojamentos locais, dois móteis e um hotel. Nas zonas rurais há “quatro unidades que exploram o turismo rural com atividades ao ar livre”. O Montijo ainda não está preparado para grandes movimentações.

Por esse mesmo motivo já houve quem se apercebesse que começar a construir hotéis na zona não seria uma má ideia. Se tudo correr como previsto o aeroporto no Montijo deve começar a receber os primeiros passageiros em 2018 e nos últimos meses a autarquia tem recebido várias intenções de novos espaços hoteleiros.