Saiba qual o impacto das novas tabelas de IRS no seu salário

As novas tabelas de retenção na fonte de IRS vão ter um impacto positivo no rendimento disponível mensal dos trabalhadores do sector privado em 2017. Segundo simulações feitas pela EY para o Jornal Económico, o dinheiro que os trabalhadores levam para casa ao fim do mês terá um aumento ainda mais significativo no final do ano para as famílias com maiores rendimentos, já que a sobretaxa de IRS desaparece em julho para o terceiro escalão e em dezembro para os outros dois patamares.

“Para todos os casos em que os trabalhadores têm um salário suficientemente elevado para fazerem retenção de IRS na fonte, o efeito é positivo. Mas, quanto mais elevado é o rendimento, mais se sente a diferença em termos absolutos”, explica ao Jornal Económico Anabela Silva, partner da EY.

De acordo com as simulações da consultora, um contribuinte solteiro com um salário bruto de 1.000 euros (segundo escalão sem sobretaxa de IRS a partir de Janeiro) sentirá a partir deste mês e ao longo do ano um acréscimo de 12 euros do rendimento disponível – levará para casa um salário líquido de 765 euros. Já um casal, com ou sem filhos, com o mesmo salário bruto, vai ter mensalmente disponíveis mais 10 euros ao longo de 2017.