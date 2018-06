Novas buscas no Benfica, agora por suspeita de fraude fiscal e branqueamento de capitais

Ministério Público e Polícia Judiciária estão a investigar ligações pouco claras de algumas empresas com os encarnados. O SL Benfica está já envolvido em vários casos de polícia: "E-mails"; "E-toupeira"; suspeita de aliciamento de jogadores do Marítimo na época 2015/2016.

Football Soccer - Benfica v Besiktas - Champions League - Luz stadium, Lisbon, Portugal - 13/9/16. Benfica's Franco Cervi celebrates after scoring a goal. REUTERS/Pedro Nunes EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE.