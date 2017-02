Nova SBE aposta na Inovação & Empreendedorismo

A Nova SBE apresentou-se ao mercado com um portfólio muito completo de Formação de Executivos para o ano de 2017, sendo quase 50 programas de curta, média e longa duração, em diversos formatos e 7 diferentes áreas de expertise. Além dos cursos com os quais as empresas já contam anualmente, foram muitas as novidades, particularmente três áreas totalmente novas: Gestão de Operações, Digital e Inovação & Empreendedorismo.

No que diz respeito à área de Inovação & Empreendedorismo, a aposta da escola não começa na Formação de Executivos. Além do tema já ser lecionado nas Licenciaturas e Mestrado e bastante fomentado entre o seu corpo estudantil, ainda no início do ano passado, o professor Miguel Muñoz Duarte criou o Nova SBE Venture Lab, um centro de conhecimento para a inovação e empreendedorismo que será um catalisador da inovação tanto para empreendedores internacionais como também para empresas nacionais inovadoras e ambiciosas.

Já no final do ano passado a Nova SBE tinha fechado uma parceria com a IES – Social Business School, cujo objetivo passa pelo reforço na cooperação nas áreas de inovação social e do empreendedorismo social. Neste contexto, o programa Managing Impact Business (MIB) junta-se ao portfólio da Nova SBE Executive Education com vista a formar para estas áreas e acelerar o impacto das iniciativas e organizações que no programa nasçam ou se desenvolvam.