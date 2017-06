NOS ultrapassa MEO nos pacotes de serviços

No primeiro trimestre de 2017, a NOS passou à frente da MEO no que diz respeito ao número de subscritores. Segundo dados revelados pela ANACOM, o Grupo NOS está agora na primeira posição com 39,4% de quota de mercado seguido da MEO com 39,2%. Esta é a primeira vez que o grupo NOS ultrapassa a MEO. A Vodafone está na terceira posição com 16,4% de quota de mercado.

Mas a MEO, marca em vias de extinção, continua a ser líder em termos de receitas. No trimestre, a MEO era o principal prestador de serviços em pacote, com uma quota de mercado de cerca de 41,8%, seguindo-se o Grupo NOS (39,9%), a Vodafone (14,2%) e o Grupo Apax (4%).

De acordo com um comunicado da Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom), no final do 1.º trimestre de 2017, 87 em cada 100 famílias dispunham de um pacote de serviços de comunicações eletrónicas. O número de subscritores destas ofertas atingiu 3,55 milhões (mais 35 mil que no trimestre anterior e mais 245 mil face ao trimestre homólogo).