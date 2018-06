Nasdaq bate novo recorde em Wall Street após o aumento das taxas pela Fed

Wall Street terminou nesta quinta-feira com um sinal misto após o aumento da taxa de juro pela Federal Reserve (Fed). O Dow Jones caiu ligeiramente 0,10% para 25.175,31 pontos, enquanto o índice Nasdaq subiu 0,85% para marcar um novo recorde nos 7.761 pontos. Por sua vez, o S&P 500 subiu 0,25% para 2.782,5 pontos.

Nas empresas a Comcast apresentou uma oferta de compra da Fox por 65 mil milhões de dólares na quarta-feira, desafiando assim a Disney — que tinha oferecido mais de 52 mil milhões de dólares em ações — na compra da 21st Century Fox. Segundo a ABC News, a proposta vai ser avaliada em julho.

As ações da Disney subiram 2,3% lideraram as subidas no Dow, seguidas pela Cisco Systems (+ 1,55%) e UnitedHealth Group (+ 1%). Oss títulos que mais caíram foram os da General Electric (-1,8%), da JPMorgan (-1,76%) e Caterpillar (-1%).