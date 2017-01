“Se não me conheces, não me chames querida”: Portugal vai marchar contra o assédio

Cinco cidades portuguesas vão juntar-se ao mega protesto, conhecido como Marcha das Mulheres, previsto para hoje em Washington e em mais de 60 países para contestar o novo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A iniciativa Women’s March, o protesto que acontece este sábado contra a eleição e tomada de posse de Donald Trump, espera alcançar milhares de mulheres nos Estados Unidos e não só. Várias celebridades confirmaram presença nesta manifestação que incentiva as mulheres a terem uma voz ativa contra o “machismo e preconceito” revelados pelo presidente eleito Donald Trump.

Mas não são só as americanas que se revoltam, também em Portugal a ação de protesto se fará sentir. Por cá, a Marcha das Mulheres tem início previsto para as 15:00 em Lisboa, Porto, Coimbra, Braga e Faro e pretende ser uma iniciativa de protesto contra o novo inquilino da Casa Branca e aos comentários sexistas e misóginos que proferiu durante a campanha presidencial, mas também uma ação para reafirmar a luta contra a questão do assédio sexual.