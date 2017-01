Não há notícias sobre o OE 2017, “o que é uma boa notícia”

O OE foi tão bem feito pelo Governo, que estivemos uma hora sem nos focarmos sobre o orçamento propriamente dito, disse Carlos Lobo, partner da EY, na sua intervenção na conferência ‘Orçamento do Estado 2017’, organizada pelo Jornal Económico e por aquela consultora. E recordou que o OE “é apenas mais um instrumento” da gestão da economia.

O ex-secretário de Estado socialista recordou que “nunca falamos da qualidade da despesa pública” e isso é uma discussão que importa fazer. A todos os níveis: saúde, justiça, tribunais e mesmo da própria comunicação, sob pena de o modelo nunca evoluir. “É o momento próprio de pensar nisso, não na alta teoria da reforma do Estado, mas apenas para se adaptar a este mundo digital”, disse.

Carlos Lobo recordou ainda que é preciso discutir não apenas o passivo (que gera défice) do Estado, mas também a qualidade dos activos. “Se me perguntarem se o Estado português é sustentável, não sei quais são os seus activos”, o que “é inaceitável” – logo, “também não consigo fazer a análise do passivo”.