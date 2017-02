“Não há adiamento do aeroporto do Montijo”, sublinha Pedro Marques

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, afirmou hoje que “não há adiamento” da parte do governo em relação ao projeto do aeroporto no Montijo, ao contrário das informações divulgadas sobre o impacto da migração dos pássaros.

“Não há adiamento de natureza nenhuma, nós vamos dar passos próximos para o desenvolvimento do projeto. O projeto tem várias etapas e uma das etapas é exatamente aquela que, espero eu, que nos próximos dias ou nas próximas semanas será dada. Em breve terão conhecimento do que se trata”, declarou Pedro Marques, citado pela Lusa.

Pedro Marques reagiu assim às noticias vinculadas na imprensa sobre o adiamento do aeroporto do Montijo. “A questão que foi colocada pelo senhor primeiro-ministro [no debate quinzenal] que decorreu quarta-feira] não é de hoje, não é de ontem, nós sabemos obviamente por razões de segurança, por razões ambientais, os estudos de impacto ambiental, os estudos dos movimentos migratórios de aves têm que acontecer e estão a acontecer com normalidade”, acrescentou.