Mundial2018: “O VAR não nasceu para cobrir erros humanos, mas para fazer certo”, diz Queiroz

O selecionador de futebol do Irão, o português Carlos Queiroz, teceu hoje palavras de exigência face ao desempenho do video-árbitro (VAR), destacando a necessidade de que terminem as desculpas iguais à sua pré-existência.

“O VAR não nasceu para cobrir erros humanos, mas para fazer certo. Não é humano implementar um sistema e vir com as mesmas desculpas de antes. É questão de princípio”, insistiu o técnico, na véspera do embate decisivo com Portugal, em Saransk, decisivo para as duas equipas na luta pelo apuramento para os oitavos de final do Mundial2018.

Sem enumerar situações de claro prejuízo na sua carreira pela existência ou não do VAR, o antigo selecionador de Portugal voltou ao tema, com a certeza de que apenas o faz “para benefício do futebol”: “O jogo deve ser claro. Tudo deve ser óbvio.”