Mundial, dia 8: Messi volta a viver um pesadelo com a sua Argentina

A Argentina é o clube dos amigos de Messi, uma equipa sem chama, sem modelo de jogo, que às primeiras contrariedades se parte. A Croácia é uma das boas equipas do Mundial até agora, um conjunto de grandes jogadores que actuam coletivamente sob a direção de Modric e Rakitic e onde abundam vários outros futebolistas de categoria. Do confronto entre estas duas realidades saiu uma goleada (3-0), que deixa a Argentina à beira da eliminação e Messi com cara de caso, ciente de que a qualificação para a fase seguinte ficou muito difícil. Se a Islândia ganhar à Nigéria, amanhã, sexta-feira, às 16 horas, ficará mesmo impossível. Caso contrário, haverá uma janela de oportunidade: ganhar à Nigéria e esperar que a Croácia não perca com a Islândia.

Messi está a passar muito discreto por este Mundial. Uma desilusão. Se no primeiro jogo falhou uma grande penalidade, agora não falhou nada. Messi esteve mal, ponto. E à sua volta não estão, como em Barcelona, os homens que lhe podem oferecer, a qualquer altura, um momento de luz. Não deve ser fácil, depois de ter decidido retirar-se da seleção após a derrota na última Copa América, e de ter voltado a pedido de todo o país, estar a lidar com a pressão devida às aspirações com que a equipa sempre entra num Mundial de futebol.

A Argentina até mostrou vontade mas faltam-lhe outras figuras que libertem o seu astro. É mais dependente de Messi do que Portugal de Cristiano Ronaldo. Por isso voltou a falhar, com os “portugueses” Salvio e Acuna em campo, mais a surpresa de Enzo Perez, que tinha sido chamado à última hora para render o lesionado Lanzini. O guarda-redes Caballero salvou a equipa nos primeiros minutos mas depois pareceu saído de um estágio com o seu colega Loris Karius, do Liverpool… e ofereceu um golo (53), que Rebic agradeceu com um remate de qualidade.

A equipa de Sampaolo ainda pareceu levantar a cabeça com a entrada de Dybala e Higuain. De tanto querer empatar, arriscou dividir-se em duas – e apenas quatro/cinco homens a defender, perante uma equipa como a Croácia, é algo parecido com um suicídio futebolístico. Modric, com um extraordinário remate, e Rakitic, culminando um contra-ataque em que havia mais avançados croatas do que defesas argentinos, explicaram bem o porquê. Depois dos grandes candidatos, a Croácia, uma das vítimas de Portugal do Euro’2016, é uma equipa a considerar para chegar longe.