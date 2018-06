Mundial de Futebol de 2026 será jogado nos Estados Unidos, México e Canadá

Para o Canadá, a realização do campeonato do mundo será uma estreia, enquanto para os Estados Unidos será uma reedição, depois de terem oganizado o mundial de 1994. O México acolherá a competição pela terceira vez, após os campeonatos do mundo de 1970 e 1986.

O campeonato mundial de futebol de 2026, vai realizar-se nos Estados Unidos da América, Canadá e México, decidiu esta quarta-feira, 13 de junho, a federação internacional de futebol FIFA, em congresso. Esta candidatura conjunta recebeu 134 votos contra os 65 da organização de Marrocos, a outra proposta para a realização do evento. Para o Canadá, a realização do campeonato do mundo será uma estreia, enquanto para os Estados Unidos será uma reedição, depois de terem oganizado o mundial de 1994. O México acolherá a competição pela terceira vez, após os campeonatos do mundo de 1970 e 1986. Continuar a ler