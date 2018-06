Mundial 2018: Irão consegue segundo triunfo da história com ‘dedo’ português

O Irão, comandado pelo português Carlos Queiroz, entrou hoje com uma vitória na fase final do Mundial2018 de futebol, que está a decorrer na Rússia, após bater Marrocos, por 1-0, na estreia do Grupo B.

Em São Petersburgo, um autogolo do avançado Bouhaddouz, aos 90+5 minutos, deu o triunfo aos iranianos, que passaram provisoriamente a liderar o agrupamento à frente de Portugal e Espanha, que se defrontam ainda hoje em Sochi, às 21:00 (19:00 em Lisboa).

O Irão conseguiu frente a Marrocos o segundo triunfo da sua história em Mundiais de futebol, o primeiro sob o comando de Carlos Queiroz, que já tinha orientado a seleção em 2014, no Brasil.