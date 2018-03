Multibanco lança compras MB WAY com QR Code

A app MB Way já permite fazer compras com QR Code na Rede Multibanco e fingerprint para utilizadores Android. Este serviço para os seus mais de 600.000 utilizadores será lançado no Centro Comercial Alegro (Alfragide) onde diversos lojistas vão disponibilizar esta nova forma de pagamento.

“Para que os utilizadores MB WAY tenham uma experiência de compra ainda mais cómoda e simples, uma das novidades apresentadas é a possibilidade do pagamento com QR Code. Esta funcionalidade, disponível para todos os utilizadores, iOS e Android, permite efetuar pagamentos através da leitura de um QR Code que é apresentado nos terminais de pagamento da Rede Multibanco”, diz a SIBS.

Para compras inferiores a 20 euros o utilizador tem a opção de não introduzir o PIN (parametrização do utilizador na app MB WAY), e ter uma experiência de compra “mais fácil e rápida”, anuncia o comunicado

“Durante dois meses, os visitantes do Alegro de Alfragide podem ainda ganhar prémios em compras ao partilharem no Instagram sua experiência de utilização MB WAY com a identificação @_mbway e @ccalegro”, lê-se na nota.

Para efetuar o pagamento com QR Code MB WAY, basta que o utilizador aceda à opção “Pagar com MB WAY”; autorize o acesso da app à câmara do telemóvel, através da qual irá efetuar a leitura do QR Code gerado no terminal MULTIBANCO do comerciante e confirme o pagamento – para compras superiores a 20 euros, o utilizador valida com o pin MB WAY. Posteriormente, o utilizador é notificado do sucesso da operação.

Os utilizadores com dispositivos Android vão também usufruir de uma inovação do mesmo género. Mas neste caso passam a ter a possibilidade de poderem passar utilizar o Fingerprint para confirmar transações. “Aliás, o MB WAY já está adaptado às mais recentes tecnologias de autenticação por biometria, incluído face ID na versão iOS que as suporta”, diz a empresa.

Recorde-se ainda que, recentemente, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) passou também a permitir o pagamento de impostos com MB WAY, quer no Portal das Finanças, quer também na sua recém-lançada aplicação móvel, de uma forma conveniente e segura.