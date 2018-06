Mulheres empreendedoras do WomenWinWin reúnem-se para debater criatividade

O projeto de empreendedorismo feminino WomenWinWin organiza, no próximo dia 28 de junho, o 5º almoço de networking do comité Norte, cujo tema em debate será “Criatividade no Empreendedorismo”.

O evento realiza-se entre as 12:00 e as 14:30, no The Artist Porto Hotel & Bistro, e contará com Katja Tschimmel e Maria do Carmo Pessanha Moreira como convidadas. Katja, que foi formadora, consultora, investigadora e professora universitária, falará sobre design thinking. Por sua vez, Maria do Carmo dará a conhecer a iniciativa educativa ARTEXP, que utiliza a arte como base de trabalho na dinamização de equipas e desenvolvimento criativo, da qual é sócia.

“Reunindo mulheres de vários meios e áreas distintas, a participação neste encontro requer inscrição obrigatória na plataforma digital da comunidade WomenWinWin, que tem como missão o desenvolvimento e fortalecimento do empreendedorismo feminino, através de uma rede que apoia, promove e divulga iniciativas empresariais das mulheres portuguesas”, lembra a organização, em comunicado.