Morreu João Calvão da Silva, ex-ministro do Governo de Passos Coelho

Calvão da Silva nasceu em 20 de fevereiro de 1952, foi professor universitário, e desempenhou o cargo de ministro da Administração Interna no curto segundo Governo PSD/CDS-PP liderado por Pedro Passos Coelho, que durou menos de um mês em 2015.

Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Calvão da Silva foi deputado da Assembleia da República, dirigente nacional e distrital do PSD e ministro da Administração Interna, apenas por um, no segundo Governo de Passos Coelho.

Entre 1983 e 1985 foi secretário de Estado adjunto do vice-primeiro-ministro Mota Pinto no Governo formado por um acordo de incidência parlamentar entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata e presidido por Mário Soares.

Foi Presidente da Comissão de Fiscalização da TAP Air Portugal, E.P. de Outubro de 1985 a Abril de 1992 e membro do Conselho Superior do Ministério Público, entre setembro de 1992 a outubro de 1995. Deputado da Assembleia da República até Outubro de 1999, eleito nas eleições legislativas de 1 de Outubro de 1995, tendo integrado a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias; a Comissão eventual para a Revisão Constitucional e a Delegação Portuguesa à Assembleia Parlamentar da OSCE-Organização para a Segurança e Cooperação na Europa.

Num curto comunicado, o presidente do PSD, Rui Rio, expressa as “mais profundas condolências” pelo falecimento do professor João Calvão da Silva, em seu nome pessoal e em nome do Partido Social Democrata.