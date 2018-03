Morais Leitão, PLMJ e VdA lideram no mercado de fusões e aquisições

O programa de ajustamento económico e financeiro de Portugal, a cargo da troika formada pelo Banco Central Europeu (BCE), Comissão Europeia e Fundo Monetário Internacional (FMI), ficou concluído em 2014. Desde então, o mercado de fusões e aquisições (M&A) português cresceu 30%, recuperando da crise de confiança vivida durante a crise, com os grandes negócios em áreas como o imobiliário e as tecnologias a roubarem o protagonismo às operações envolvendo empresas em dificuldades ou em reestruturação.

O ano passado arrancou logo com grandes negócios, sobretudo na banca: a compra do Novo Banco pelo Lone Star, a OPA da EDP à EDP Renováveis e a compra de 84,5% do BPI pelo CaixaBank. No conjunto de 2017, foi movimentado um total de 11,4 mil milhões de euros nas fusões e aquisições de empresas portuguesas, um valor que representa um aumento de 13,58% face ao ano anterior.

Segundo o anuário especializado Transactional Track Record (TTR), as sociedades de advogados mais ativas, por valor de operações assessoradas, foram a Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva (1,6 mil milhões de euros), a PLMJ (1,2 mil milhões de euros) e a Vieira de Almeida & Associados (mil milhões de euros). No ranking pelo número de operações apoiadas, a PLMJ lidera com 24 deals, seguida da Morais Leitão e da Garrigues, ex aequo, com 15 cada. Do top 10 constam ainda as firmas DLA Piper ABBC, Uría Menéndez – Proença de Carvalho, Cuatrecasas, Serra Lopes-Cortes Martins, Linklaters e RRP Advogados (ver tabela).