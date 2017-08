Montepio: OPA inicia-se na segunda-feira e vai até 8 de setembro

O início da próxima semana, segunda-feira, 14 agosto, marca também o começo da oferta pública de aquisição dos mutualistas sobre o Montepio. De acordo com o documento tornado público pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta operação irá decorrer durante quatro semanas e vai irá terminar a 8 de setembro, sendo que os resultados serão conhecidos três dias depois.

Aliás, no comunicado do regulador, pode ler-se que a CMVM, “deliberou registar a oferta pública de aquisição, geral e voluntária, anunciada preliminarmente pela Montepio Geral Associação Mutualista (“MGAM”), no dia 4 de Julho de 2017, sobre as unidades de participação representativas do fundo de participação da Caixa Económica Montepio Geral”.