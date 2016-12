Modernização da linha da Beira Baixa arranca para a semana

A empreitada de modernização da linha ferroviária da Beira Baixa arranca para a semana.

A cerimónia de apresentação da referida empreitada, avaliada em cerca de 65 milhões de euros, será da responsabilidade da IP – Infraestruturas de Portugal.

O evento terá lugar na próxima terça-feira, na Estação Ferroviária da Guarda, e respeita ao troço Covilhã – Guarda, incluindo a construção da Concordância das Beiras, entre a Linha da Beira Alta e da Linha da Beira Baixa.

A cerimónia contará com a presença do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques.

Integrada no plano de intervenção estratégica no setor ferroviário, apresentado em fevereiro deste ano, esta empreitada implica a modernização deste troço, com um extensão de 46 quilómetros, entre a Covilhã e a Guarda, cuja concretização irá permitir a reabertura à exploração ferroviária deste troço encerrado desde 2009.

“Uma intervenção de elevada importância na requalificação do caminho-de-ferro em Portugal estará concluída no primeiro trimestre de 2019, e representa um investimento na ordem dos 65 milhões de euros, sendo que cerca de 80% deste valor poderá ser alvo de cofinanciamento comunitário”, sublinha um comunicado da IP.

O projeto de requalificação compreende a renovação Integral e eletrificação da Via, a remodelação de Edifícios de passageiros, a automatização e supressão de Passagens de Nível, a reabilitação de seis Pontes Metálicas Centenárias, a execução de sistemas de drenagem e de trabalhos de estabilização de taludes, a instalação de Sinalização Eletrónica e Telecomunicações.

Segundo a empresa liderada porAntónio Laranjo, este empreitada inclui a construção da denominada Concordância das Beiras, umavia de ligação entre as Linhas da Beira Baixa e da Linha da Beira Alta.

“Uma obra que permitirá o fecho da malha ferroviária, que inclui igualmente a Linha do Norte, e que potenciará a dinamização do transporte ferroviário, a ligação a Espanha e as ligações inter-regionais”, destaca o referido comunicado da IP.