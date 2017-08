Ministro do Brexit: “Reino Unido está pronto para alargar negociações”

O ministro britânico responsável pelas negociações do Brexit disse este domingo que o Reino Unido está interessado em começar a discutir o seu relacionamento com a Europa, mesmo depois da saída da comunidade única.

“Temos de continuar a negociar os maiores problemas em torno da nossa futura parceria para garantir que conseguimos um acordo que crie um Reino Unido e uma União Europeia fortes”, afirmou David Davis, num comunicado veiculado pela agência Reuters.

O discurso sobre a relação com a União Europeia após o Brexit é uma das preocupações do governante, bem como o avanço das negociações e o estudo sobre o impacto das mesmas. Nesse sentido, o gabinete de David Davis adiantou que se está a preparando para publicar vários artigos, incluindo planos para um novo acordo aduaneiro e uma proposta sobre a resolução das dificuldades de uma fronteira não física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte.