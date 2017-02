Ministro diz que alteração ao Estatuto do Gestor Público foi “da sua iniciativa”

O ministro das Finanças foi questionado sobre o facto de ter sido o escritório de advogados Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados, escolhido por António Domingues, a fazer a elaboração da lei que alterou o Estatuto do Gestor Público à medida das pretensões do novo gestor da CGD. Na resposta Centeno disse que “houve inúmeras reuniões de trabalho com o Dr. António Domingues para levar a cabo o que foi exigido” e que “o acto legislativo foi da sua iniciativa”, mas que a substância do acto legislativo,”que foi público e escrutinado” era “perfeitamente do conhecimento do Dr. António Domingues e foi feito com o apoio de uma equipa de juristas e consultores financeiros que estavam a colaborar em todo o processo com o conhecimento do Ministério das Finanças”, acrescenta o governante.

Centeno foi ainda confrontado com o argumento apresentado pelo primeiro-ministro António Costa para o tempo que decorreu entre a promulgação do decreto-lei que altera o Estatuto do Gestor Público por Marcelo Rebelo de Sousa e a sua publicação (decorreu mais de um mês), e que ontem Luís Marques Mendes classificou de “marosca”. António Costa explicou que esse atraso se deveu à demora nas negociações com a Comissão Europeia.

“Se ainda estavam a decorrer as negociações com Bruxelas porque razão o Presidente da República promulgou logo a lei que retira a Caixa do Estatuto do Gestor Público?”, foi-lhe perguntado. Centeno não foi direto à resposta, falando da “extrema dificuldade em todo este processo. Estávamos a negociar em várias cidades europeias em simultâneo”.