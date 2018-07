Ministro admite não ser atingido objetivo de 1% para a Cultura

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, admitiu esta sexta-feira, em Macau, que o objetivo de garantir 1% do Orçamento do Estado para a Cultura não será atingido nesta legislatura, mas garantiu o reforço financeiro já em 2019.

“Vamos aproximar-nos gradualmente, é o nosso objetivo e a nossa meta, mas não penso que no espaço desta legislatura, ou deste orçamento, cheguemos a 1% do Orçamento do Estado para a Cultura”, disse.

“Naturalmente haverá um reforço da Cultura no próximo Orçamento de Estado”, sublinhou, contudo, o governante.