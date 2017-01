Ministra está “algemada” à PSP, acusa Sindicato do Pessoal Técnico

O Sindicato do Pessoal Técnico da PSP (SPT/PSP) acusa a Ministra da Administração Interna de ser refém das forças mais conservadoras da PSP, e de praticar uma gestão ruinosa e altamente nociva dos dinheiros públicos naquela entidade.

O STP/PSP, que representa os funcionários “civis” da PSP (juristas, informáticos, escriturários e outros especialistas), salienta que Portugal tem polícias a mais. Se, porém, a população sente falta de policiamento é porque, tendo Portugal polícias a mais, tem-nos mal aproveitados.

Amanhã, pelas 12 horas, o SPT/PSP irá ser recebido pelo Grupo Parlamentar do CDS e, num breve estudo que será entregue ao Grupo Parlamentar, é referido, por exemplo, que um Chefe ou Agente em formação custa ao Estado no mínimo 32 mil euros e um Oficial, com mestrado integrado, 200 mil euros. No entanto, dos mais de 21 mil efetivos na PSP, cerca de metade está a fazer trabalho não policial.