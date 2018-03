Ministra do Mar em destaque na World Ocean Summit no México

A Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, vai participar a partir de hoje na quinta edição da World Ocean Summit, a realizar no México, na região da Riviera Maya, até 9 de Março próximo.

A Ministra do Mar será a oradora principal (‘key speaker’) a participar no painel dedicado à Inovação e Tecnologia na Economia Azul, indo falar sobre o papel dos governos na promoção da inovação e da tecnologia na economia azul, bem como sobre o envolvimento do sector privado naquelas áreas.

A edição deste ano da World Ocean Summit é dedicada a questões como a pesca sustentável, poluição, mudanças climáticas, tecnologia, economia azul e financiamento da economia do mar.

Esta quinta edição do evento tem também por objetivo atrair e envolver o investimento privado na economia do oceano.

Segundo o Ministério do Mar, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a ministra irá participar no jantar ‘Women and the Ocean’.

São ainda oradores, entre muitos outros convidados, Enrique Pena Nieto, Presidente do México; Luis Guillermo Solis, Presidente da Costa Rica; Gudni Th. Jóhannesson, Presidente da Islândia; Paula Caballero, do Instituto de Recursos Mundiais; Werner Hoyer, do Banco Europeu de Investimento; e Michael Eckhart, do Citigroup.

Vão participar na World Ocean Summit deste ano mais de 380 personalidades, governantes, representantes de comunidades científicas, de universidades e de ONG – Organizações Não Governamentais, banca e indústria, provenientes de 36 países.