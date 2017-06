Ministérios das Finanças e Defesa forçados a pagar mais de 6 milhões de euros a militares

O Ministério das Finanças e o Ministério da Defesa foram forçados a pagar 6,4 milhões de euros a 46 militares das Forças Armadas que se encontram fora do país, na sequência de uma ordem judicial em Almada e outra em Sintra, conta o “Diário de Notícias” desta terça-feira.

Em causa está o facto de o ‘Estatuto da Carreira Diplomática’, aprovado em 1992, não ter estabelecido as mesmas regalias a diplomatas a militares, sendo que estes últimos não conseguiram ter os abonos devidamente atualizados. Entre 1995 e 2007, os militares não receberam os mesmos subsídios que os diplomatas.

O valor relativo ao caso de Almada é de “2,6 milhões de euros de capital e mais de um milhão de juros moratórios”, que se destina a 30 militares, explicou ao DN fonte ligada ao processo. Relativamente ao de Sintra, o montante a pagar está na ordem dos 2,8 milhões de euros, para 16 militares das forças de defesa nacional. De acordo com o gabinete de Azeredo Lopes, “as verbas vão começar a ser pagas em breve e dentro dos prazos (até ao fim deste mês)”, escreve o jornal, que procurou resposta junto do ministério para as situações.