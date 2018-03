Ministério Público pediu ajuda ao FBI para investigar Manuel Pinho

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ajuda ao regulador da bolsa norte-americana (SEC) e ao FBI para obter informações no processo que investiga as rendas energéticas pagas à EDP. O objetivo era cruzar os dados sobre doações feitas pela elétrica à Universidade de Columbia, onde o ex-ministro da Economia Manuel Pinho deu aulas, avança o jornal “Correio da Manhã”.

O pedido foi realizado em maio de 2016, altura em que o caso dos Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) da EDP começavam a ser investigados pela Justiça portuguesa. Num email incluído no processo, os procuradores pediam mais informações a propósito de “uma investigação [que corria em Portugal] visando a companhia elétrica nacional EDP”.

“A empresa fez importantes doações à Universidade Columbia ao mesmo tempo em que o antigo ministro da Economia Manuel Pinho foi convidado para lá lecionar”, lê-se no documento. A procuradora-adjunta Rita Costa Simões pedia apoio na obtenção de informações sobre as doações feitas – montantes e datas – as condições em que foram realizadas e o departamento beneficiado.