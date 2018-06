Mini-cimeira de Bruxelas evidencia uma União Europeia dividia em duas

Um encontro informal para debater os problemas da imigração, convocado pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, decorreu este domingo na capital belga, permitiu apenas concluir-se – dado que não houve qualquer declaração final – que a Europa está dividida em duas perante o assunto.

Desde logo porque o chamdo Grupo de Visegrado – Hungria, Eslováquia, Polónia e República Checa – não esteve presente, depois de o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ter afirmado na quinta-feira, que “a mini-cimeira é inaceitável”.

Morawiecki disse que que o encontro não devia ter sido convocado pelo presidente da Comissão Europeia, mas sim pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, o que é uma questão assessória que serviu para esconder a reserva daqueles países face à vontade europeia de que todos os países da União assumam uma posição comum sobre a matéria.

O Grupo de Visegrado, que está na linha da frente da entrada de refugiados sírios na União, não quer ter de os aceitar – nem aos que chegam, nem aos que já lá estão – formando um bloco cada vez mais insatisfeito com a Itália e com parte do governo alemão liderado por Angela Merkel.

A mini-cimeira foi, aliás, convocada a pedido da Alemanha, que quer chegar com um plano estruturado à cimeira do Conselho Europeu do próximo fim-de-semana. Mas, sobre esse plano, não houve qualquer notícia.

No encontro de domingo estiveram a Grécia, Itália, Espanha, França, Alemanha, Malta, Bulgária (que ocupa a presidência semestral da União Europeia), Áustria (assume presidência do Conselho entre julho e dezembro), Bélgica, Holanda, Croácia, Eslovénia, Dinamarca, Finlândia, Suécia e Luxemburgo.

Pedro Sánches, chefe do governo espanhol, disse, antes de seguir viagem para Bruxelas, que é necessário que a União Europeia assuma uma posição conjunta face ao problema da imigração, sem esquecer que a Itália é um dos países mais fustigados pelo problema – a que o resto dos países do agregado tem virado as costas.

Uma posição em que se percebe uma tentativa de aproximação dos dois campos opostos, mas que Itália deverá, em princípio, não estar interessada em aceitar. O ministro do Interior, Matteo Silvini, tem passado as duas últimas semanas a extremar as posições do seu país face aos imigrantes que tentam desembarcar em Itália – nomeadamente através da proibição expressa de aceitar qualquer desembarque.

Naquele lapso de tempo, Silvino, que é também vice-primeiro-ministro, já recusou acostagem a dois navios carregados de imigrantes, reenviando um para Malta (que acabou por seguir para Espanha) e outro para a Holanda, país de que o navio era originário.

Tudo leva a crer, por isso, que o assunto vai ser alvo de fortes desentendimentos ao longo do próximo fim-de­-semana, em sede da Cimeira do Conselho da Europa, essa sim convocada por Donald Tusk.