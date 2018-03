Mina de ouro venezuelana certificada como a quarta maior do mundo

“A Gold Reserve acaba de certificar a quarta mina de ouro maior do mundo, uma pequena área de seis quilómetros por um quilómetro”, disse o ministro venezuelano de Comunicação e Informação, em conferência de imprensa em Caracas.

Segundo Jorge Rodríguez, a mina certificada tem “uma reserva de 1.480 toneladas de ouro” e vai ser explorada em conjunto com aquela empresa, de origem canadiana, cabendo ao Estado 55% dos lucros e à Gold Reserve os restantes 45%.

Por outro lado, o governante explicou que a mina certificada faz parte do Arco Mineiro Orinoco, uma área de quase 112.000 quilómetros quadrados, no sudeste do país, onde existem reservas de cobre estimadas em 119.000 milhões de euros.