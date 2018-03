Milhões de americanos manifestam-se contra a venda de armas

Dezenas de milhares de norte-americanos manifestaram-se este sábado em simultâneo em mais de oito centenas de cidades para exigirem o fim da venda livre de armas e dos massacres que eras patrocinam. Na manifestação de Washington estavam alunos, professores, pais e sobreviventes do massacre do parque escolar na Flórida, onde 17 pessoas morreram em fevereiro. Só na manifestação de Washington estariam presentes mais de meio milhão de pessoas.

A manifestação foi preparado ao longo de várias semanas por aqueles que acreditam que a Casa Branca e o Congresso não ter feito o suficiente para limitar a proliferação de armas e parar o derramamento de sangue e que assim decidiram tomar as ruas do país contra a poderosa National Rifle Association (NRA), o lóbi dos construtores e vendedores de armas, que continuam a defender que a culpa não é do negócio.

A iniciativa conquistou o apoio de muitas celebridades de Hollywood. Na primeira fila das manifestações podiam ver-se Oprah Winfrey, Justin Bieber, Steven Spielberg ou George Clooney, entre muitos outros – que têm por outro lado feito doações substanciais às organizações que se têm mantido ativas contra a NRA.