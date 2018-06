Miguel Frasquilho defende que Lisboa pode ser um ‘hub’ global para o transporte aéreo

O presidente do conselho de administração da TAP, Miguel Frasquilho, considera que Lisboa tem todas as condições para ser considerada um ‘hub’ global para o transporte aéreo. Para isso, diz, é necessário reforçar a relação com o Oriente e, também, apostar no desenvolvimento no mercado norte-americano.

Em entrevista ao Jornal Económico, Miguel Frasquilho diz que “a operação com os Estados Unidos da América está a correr muito bem”, mas que ainda não é a ideal para “estabelecer a relação forte entre o Leste e o Oeste, embora estejam a ser criadas condições para que Lisboa possa ser considerado um ‘hub’ global”.

Diz, também, que, para se criar esta posição, “a relação com o Oriente era fundamental”.

“Já criámos essa relação, não só através do voo direto no qual participamos em code share, mas também com a participação do grupo HNA na estrutura acionista da TAP, através do consórcio Atlantic Gateway”, diz.

O reforço da operação nos Estados Unidos foi esta quarta-feira validada pelo primeiro-ministro, António Costa, que anunciou que Lisboa será a primeira cidade da Europa do Sul a ter uma ligação aérea direta com a cidade de São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos, através da transportadora aérea TAP, a partir de 2019.

António Costa deixou esta mensagem após uma reunião com responsáveis do Silicon Valley Bank – uma das mais prestigiadas instituições financeiras em capital de risco -, num discurso em que procurou salientar a existência em Portugal de um ecossistema favorável à abertura de negócios inovadores na área das tecnologias.

“Lisboa será a primeira cidade da Europa do Sul a ter uma ligação aérea direta com São Francisco”, afirmou o primeiro-ministro.