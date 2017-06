Microsoft Portugal coloca tecnologia ao serviço das instituições sociais

A Microsoft Portugal promove, em conjunto com a associação Entrajuda, o Tech 4 Good, uma iniciativa que pretende ajudar as instituições de solidariedade social a conhecerem as potencialidades das mais recentes tecnologias digitais para melhor desenvolverem a sua atividade.

No decorrer do Tech 4 Good será apresentado o estudo “Como está de IT?”, promovido pela Donate-IT em parceria com a Entrajuda, o Instituto Superior Técnico (IST) e Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação (APDSI), que analisa o ecossistema tecnológico das organizações sociais em Portugal com o objetivo de identificar desafios e melhorar a sua eficiência.

O estudo foi realizado no primeiro trimestre deste ano com cerca de 1.500 organizações de âmbito nacional. As conclusões revelam que o setor social reconhece a importância dos sistemas de informação para o desempenho da sua missão, com 45% dos inquiridos a atribuir-lhes a relevância de Muito Importante e 35% de Bastante Importante.