Mexia: entrada no mercado grego é “um passo importante na internacionalização” da EDP

A entrada no mercado grego, no qual EDP assegurou um contrato de venda de geração eletrica, é uma etapa importante para o grupo energético português, dado que o país tem um elevado potencial de crescimento nas renováveis, afirmou o CEO da empresa, António Mexia.

“A entrada neste novo mercado é mais um importante passo na estratégia de internacionalização do Grupo EDP”, sublinhou António Mexia. “Este contrato é um sinal claro da nossa liderança nas renováveis, área em que a Grécia tem um elevado potencial de crescimento”.

A EDP Renováveis (EDPR) , controlada pela EDP com uma participação de 83%, anunciou esta quarta-feira que assegurou, em leilão, um contrato de venda da produção eólica do parque Livadi na Grécia, com capacidade para 45 megawatts (MW).