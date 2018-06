Metro de Lisboa reforça circulação para noite de Santo António

O Metropolitano de Lisboa (ML) vai reforçar a circulação dos seus comboios esta noite, de 12 para 13 junho, por ocasião da celebração da noite de Santo António, garantido um serviço de 24 horas sem interrupções nas seguintes estações:

Estações da linha azul: Pontinha, Carnide, Colégio Militar, Jardim Zoológico, Praça Espanha, São Sebastião, Marquês de Pombal, Restauradores, Baixa-Chiado, Terreiro do Paço, Sta. Apolónia;

Estações da linha amarela : Odivelas, Senhor Roubado, Lumiar, Campo Grande, Entre Campos, Campo Pequeno, Saldanha, Marquês de Pombal, Rato;

Odivelas, Senhor Roubado, Lumiar, Campo Grande, Entre Campos, Campo Pequeno, Saldanha, Marquês de Pombal, Rato; Estações da linha verde : Telheiras, Campo Grande, Alvalade, Areeiro, Alameda, Martim Moniz, Rossio, Baixa-Chiado, Cais do Sodré;

Telheiras, Campo Grande, Alvalade, Areeiro, Alameda, Martim Moniz, Rossio, Baixa-Chiado, Cais do Sodré; Estações da linha vermelha: Moscavide, Oriente, Chelas, Alameda, Saldanha, São Sebastião.

Em comunicado, o ML adianta ainda que o reforço “irá ser efetuado em toda a rede, através de um aumento do número de comboios, e de uma redução dos tempos de espera entre as 19h00 e as 01h00 face aos horários habituais, e do serviço ininterrupto na madrugada de dia 13 de junho”. Entre a uma e as seis e meia da madrugada estima-se que o intervalo mínimo previsto é de 10,45 minutos e o intervalo máximo é de 12,30 minutos.

O ML aconselha ainda os utentes a adquirirem títulos de transporte para o período noturno de funcionamento especial, caso não tenham passe, de forma a evitarem demoras ou filas desnecessárias.