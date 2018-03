Mesmo sem curso superior, Lula da Silva pode cumprir pena em prisão especial

Na próxima segunda-feira, 26 de março, será julgado o único recurso que questiona a condenação do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no caso do triplex do Guarujá.

Mas, caso a condenação seja confirmada, o petista não poderá ser preso imediatamente – terá de aguardar a conclusão do julgamento do mérito do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, adiada para o dia 4 de abril.

Alguns especialistas já apontam que o facto de não possuir curso superior não interfere na definição do local de prisão.