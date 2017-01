Em menos de quinze anos, um quarto da população chinesa será idosa

Com cerca de 1,5 mil milhões de pessoas, a China é o país mais populoso do mundo. No entanto, caminha a passos largos para se tornar também um dos países onde o envelhecimento demográfico é igualmente grande. Segundo as estatísticas divulgadas esta quarta-feira pelo Conselho de Estado, a China deve atingir os 375 milhões de população idosa já em 2030.

O estudo aponta para que cerca de um quatro da população chinesa (25%) possa vir a ter 60 anos ou mais em 2030. O valor reflete um aumento de quase 12%, quando comparado com os 13,3% registados nos censos do país feitos em 2010.

Depois de quase quatro décadas a incrementar a política do filho único, a China viu-se a braços com o flagelo do envelhecimento populacional. Durante os anos em que vigorou a medida estima-se que tenham nascido menos 400 milhões de crianças em todo o território chinês.