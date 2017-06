Médicos vão ser incentivados a perguntar aos doentes se praticam exercício físico

Esta terça-feira vai ser apresentado o Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (PNPAF). O diretor do PNPAF, Pedro Teixeira, avançou ao jornal “Público” a informação de que os médicos de família vão começar a ser incentivados a perguntar aos doentes se praticam exercício físico.

Apesar de se tratar de questões facultativas que os profissionais de saúde podem colocar, a partir do mês de junho, essa nota passa a estar disponível no registo dos pacientes, nos centros de saúde vai contar para a sua avaliação, adianta ainda o responsável pelo programa da Direcção-Geral da Saúde.

Segundo explicou Pedro Teixeira ao matutino, uma das metas mais importantes é a criação de uma comissão intersetorial com as secretarias de Estado da Saúde, da Educação, da Ciência, do Desporto, da Integração de Pessoas com Deficiência e do Emprego. Além disso, vai ser necessário apostar na formação dos médicos, para que consigam aconselhar e recomendar programas de acompanhamento de atividade física.