Media: captar assinantes é importante, mas reter é a chave do sucesso

“Podemos encher um balde a conta-gotas ou com uma mangueira, mas se o balde tiver um buraco, em qualquer dos casos estará vazio no dia seguinte”. A frase sobre a importância de reter os clientes é de Jeff Bezos, dono da Amazon e do “Washington Post”, mas foi referida por Miki Toliver King, vice-presidente de marketing do jornal norte-americano, no Estoril, na septuagésima edição do World News Media Congress.

O evento reuniu centenas de CEOs, publishers e diretores de jornais de todo o mundo para discutir a liberdade da imprensa e soluções para sustentabilidade do negócio das notícias.

Toliver King discursava num dos painéis mais concorridos do certame – as receitas dos leitores. Na introdução ao tema, o moderador Nick Tjaadastra, da World Association of Newspapers, explicou logo o estado da arte. “Se há dois anos estávamos a discutir as receitas da publicidade, hoje o foco está nas receitas das assinaturas”.