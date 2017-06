Maus resultados eleitorais levam à demissão dos chefes de gabinete de Theresa May

Nick Timothy e Fiona Hill, os dois chefes de gabinete da primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciaram hoje a sua demissão. A perda de maioria absoluta no parlamento pelos conservadores é uma das causas apontadas para a demissão, que acontece a poucos dias do início das negociações da saída do Reino Unido da União Europeia.

“Assumo as responsabilidades na parte que me toca nesta campanha eleitoral e que têm a ver com a supervisão do programa”, escreveu Nick Timothy numa carta publicada no site ConservativeHome. Depois da carta se ter tornado pública, Fiona Hill seguiu os mesmos passos e, de acordo com um porta-voz do partido Conservador britânico, apresentou também a sua demissão do cargo.

A posição destes conselheiros estava já fragilizada e, segundo a imprensa internacional, já havia pressão sobre a primeira-ministra britânica para que estes abandonassem os cargos, caso contrário May poderia defrontar-se com uma rebelião ou cisão no seio do partido com vários deputados a defenderem que a líder só conseguiria manter a sua posição com a saída de Timothy e Hill.