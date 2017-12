Mattis duvida das capacidades da Coreia do Norte para atacar os EUA

O secretário da Defesa dos Estados Unidos disse que não acredita que os mísseis balísticos da Coreia do Norte tenham alcance intercontinental, como o país alega. Num briefing com os jornalistas, James Mattis afirmou duvidar das capacidades do regime de Pyongyang conseguir atingir os EUA.

A Coreia do Norte “ainda não se mostrou capaz de ser uma ameaça para nós”, afirmou Mattis, citado pela CNN. “Ainda estamos a fazer exames forenses. A análise forense demora algum tempo”.

O último teste nuclear realizado pela Coreia do Norte aconteceu a 28 de novembro, mas foi o míssil lançado com maior alcance de sempre. O regime de Kim Jong-un não só se gabou do teste, como garantiu que o novo Hwasong-15 teria capacidades de atingir qualquer local no território dos Estados Unidos.