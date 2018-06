Matricular os seus filhos sem sair de casa? Saiba como fazê-lo e o que vai precisar

Tem até amanhã, dia 15 de junho de 2018, para matricular na escola os seus filhos em idade escolar sem ter de perder uma boa parte do seu dia em longas filas de espera.

Para matricular os seus filhos via online, deve aceder ao portal das Escolas Online e entrar em Matrícula Eletrónica. A matrícula eletrónica é um serviço online do Ministério da Educação que permite matricular os seus filhos em idade pré-escolar, que ingressem no 1º ano do ensino básico e ainda possibilita fazer o registo de renovação de matrícula com transferência de escola a partir do 2º ano e no ensino secundário.

Para concluir com sucesso a matrícula dos seus filhos, tem de ter alguns documentos imprescindíveis: documentos de identificação dos alunos a matricular e do respetivo encarregado de educação; o boletim de vacinas dos alunos; o comprovativo do local de trabalho do encarregado de educação e o seu comprovativo de residência; comprovativo da constituição do agregado familiar; e, no caso de o encarregado de educação não ser nenhum dos progenitores, é necessária a apresentação de documento que comprove o exercício do poder parental deste.