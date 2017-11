Martifer agravou prejuízos para 43 milhões de euros em 2016

Os prejuízos consolidados da Martifer agravaram-se de 500 mil para 43,6 milhões de euros no ano passado, face a 2015, segundo as contas da empresa hoje divulgadas em comunicado, através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Martifer justifica o crescimento dos resultados negativos com “eventos não recorrentes sem impacto no cash flow superiores a 40 milhões de euros”.

Contribuíram para estes resultados imparidades de clientes no valor de 5,3 milhões de euros e, também, imparidades em ativos considerados como não sendo fundamentais para o negócio (non core) no valor de 21,2 milhões de euros.