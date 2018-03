Marques Mendes anuncia Norberto Rosa no BCP

Luís Marques Mendes, no seu habitual comentário na SIC, elogiou a escolha de Carlos Tavares para Chairman e CEO da Caixa Económica Montepio Geral. “A má notícia é o facto de se estar a arrastar há muito tempo a mudança de administradores e isso não gera estabilidade”, disse. Sobre a substituição de Nuno Mota Pinto do lugar de CEO, para administrador, “também não cria estabilidade”, defendeu.

Por outro lado, Carlos Tavares será Presidente da Comissão Executiva de forma temporária. Em princípio, durante 6 meses. Depois, virá outro gestor. O que é um novo sinal gerador de instabilidade.

Sobre o BCP elogiou também a solução encontrada, e que ainda não é oficial, de passar Nuno Amado a Chairman, mas ao estilo do Santander em Espanha, um Chairman com mais poderes, nomeadamente fica com o pelouro da rede internacional.

Miguel Maya que era vice-presidente passa a CEO. António Monteiro sai de Chairman para presidente da Fundação BCP, substituindo Fernando Nogueira, que queria sair.

“Uma novidade, o Presidente da Comissão de Auditoria do BCP vai ser Norberto Rosa”, disse Marques Mendes, que adiantou tratar-se um nome da confiança do Banco de Portugal.

Congresso do CDS foi preparado com “grande profissionalismo”

Luís Marques Mendes elogiou o Congresso do CDS deste fim de semana. “Faço um balanço muito positivo”, “foi preparado com muito profissionalismo”.

O congresso consagrou a líder, exibir o CDS como partido unido, mostrou o CDS como partido autónomo face ao PSD, um CDS menos ideológico e mais pragmático, explicou o comentador. “O CDS quer liderar a oposição, quer ultrapassar o PSD”, lembrou. Mas Marques Mendes apesar de considerar a ambição boa, mas diz que há aqui “alguma megalomania”.

O grande problema do CDS é, na opinião de Marques Mendes, ir a eleições legislativas separado do PSD, pois, por causa do método de hondt, indo separados o” objetivo de conquistar 116 deputados (maioria no Parlamento) é ainda mais difícil”.

“Paulo Portas quase não existiu no Congresso”, diz Marques Mendes. “Assunção Cristas fez esquecer Paulo Portas”, realçou.

Sobre o fato de Nuno Melo ser cabeça de lista do CDS para as eleições europeias, “considerou um excelente deputado no Parlamento Europeu”. Depois disse que o PSD escolheria por seu turno Paulo Rangel e o PS irá escolher, segundo o comentador, Carlos César.

Rui Rio diz que o PSD é adversário do CDS e desvaloriza ambição de Cristas de querer liderar o centro-direita.

Assunção Cristas não tem anti-corpos nos eleitores do PSD, lembrou.

Marques Mendes criticou Salvador Malheiro, um vice-presidente do PSD, por, em entrevista ao Expresso dizer que não é grave o PSD perder as eleições legislativas, pois o importante é ganhar as autárquicas em 2021 e ganhar as legislativas em 2023. “Isto é um erro”, disse Marques Mendes que explica que “isso é deitar a toalha ao chão antecipadamente”.

“António Costa está todos os dias em campanha pelas eleições legislativas, Cristas também, só o PSD é que anda a discutir o sexos dos anjos”, disse.

Obras da Ponte

Sobre o tema da semana das obras na Ponte 25 de Abril, “o Governo veio dizer que a verba estava prevista, mas o problema é o tempo que demorou entre o pedido para desbloquear a verba”, disse Marques Mendes na SIC falando do tempo que demorou o Ministério das Finanças a desbloquear a verba pedida pelo Ministério das Obras Públicas.

“É bom que o Governo tenha rigor na gestão das verbas públicas. O problema, porém, não é esse. O problema é a questão das prioridades. Não esquecer que tivemos recentemente problemas muito sérios de segurança”, lembra.

As notícias dizem que a necessidade de obras de intervenção foi anunciada há dois anos, mas só na quarta-feira a Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou o lançamento do concurso público para os trabalhos de manutenção.

Em comunicado o Ministério das Finanças esclareceu que “a autorização das obras de manutenção da Ponte 25 de Abril não tardou os seis meses que têm sido referidos pela comunicação social”.

O comunicado responde às notícias que o Governo demorou seis meses para libertar verbas necessárias à intervenção na Ponte sobre o Tejo.

O presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), António Laranjo, em conferência de imprensa na sede da empresa, em Almada disse que o Ministério das Finanças demorou cerca de seis meses a autorizar a obra de reparação da Ponte 25 de Abril, “mas já o fez”, garantiu o presidente da IP que garante avançar com o concurso este mês.

Dois anos de Marcelo

Próximos desafios do Presidente da República são Europa, porque vamos ter as negociações dos fundos estruturais, o que é vital; segundo o crescimento económico (que vai ficar acima das previsões do Governo); os incêndios florestais no próximo Verão; o Orçamento de Estado vai passar, as negociações vão ser difíceis e o Presidente vai ter que ajudar; e o quinto é a substituição do Procurador Geral da República (Governo quer substituir Joana Marques Vidal).

Marcelo Rebelo de Sousa vai recandidatar-se a um novo mandato, defende Marque Mendes.